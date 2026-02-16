TEMAS DE HOY:
El Lyon, sin Endrick, prolonga su escalada

Sin Endrick, suspendido por expulsión, el Lyon venció 2-0 al Niza, sumó su séptimo triunfo consecutivo.

EFE

15/02/2026 20:05

Jugadores del Lyon celebrando uno de sus goles del partido. Foto: redes sociales.
Francia.

El Lyon alargó su escalada en la Ligue 1 a pesar de la baja del brasileño Endrick, suspendido un partido por la expulsión sufrida en el partido contra el Nantes, con el triunfo logrado en el Parque Olímpico ante el Niza (2-0), cada vez más cerca del descenso.

El cuadro de Paulo Fonseca ya lleva trece victorias consecutivas, siete en la Ligue 1. No pierde desde el pasado 7 de diciembre ante el Lorient. Encarriló el triunfo en esta jornada 22 en el añadido de la primera parte, cuando en el segundo palo, empaló un centro desde la izquierda, dentro del área, efectuado por el checo Pavel SUlc.

Encontró el segundo tanto pasada la hora de juego, en el minuto 65 en otra buena acción, por la derecha, de Sulc que envió la pelota al área. La interceptó inicialmente el zaguero Charles Vanhoutte pero el danés Noah Nartey recogió el balón y propinó un contundente disparo que superó al meta Maxime Dupé.

La victoria asienta al Lyon en la parte alta. En el tercer lugar. Está a seis del París Saint Germain y a siete del líder, el Lens. Por detrás, ha dejado a cinco al Marsella, cuarto. EFE
 

