Degolló a su padre: Investigan el primer caso de parricidio en Cochabamba

El Ministerio Público ha iniciado formalmente la investigación del primer caso de parricidio registrado este año en el departamento de Cochabamba. El trágico suceso ocurrió el pasado 13 de febrero en el municipio de Villa Tunari, cobrando la vida de Agustín C. M., de 69 años.

La denuncia fue presentada por la esposa de la víctima, quien presenció los últimos momentos de su cónyuge tras el ataque. Según el reporte, el hombre descendió de la planta alta de su vivienda con una herida mortal en el cuello y señaló directamente a su hijo como el autor.

El principal sospechoso ha sido identificado como Jheison C. I., de 24 años, quien huyó de la escena tras la agresión y se encuentra actualmente prófugo.

“El Ministerio Público activó de inmediato la investigación por parricidio y se están llevando a cabo todas las actuaciones necesarias”, aseguró el Fiscal Departamental, Osvaldo Tejerina Ríos.

El fiscal del caso, Samuel Pérez Villanueva, precisó que el crimen tuvo lugar en el domicilio familiar ubicado específicamente en el Sindicato 40 Arroyos. La víctima falleció horas después del ataque debido a la profundidad de la lesión sufrida en la región cervical con un arma blanca.

Actualmente, las autoridades judiciales y la Policía Nacional han intensificado los operativos de búsqueda para dar con el paradero del presunto autor. El objetivo primordial es ejecutar la captura de Jheison C. I. para que responda ante la justicia por este violento delito.

