Colisión múltiple deja cuatro coches dañados en Llojeta

Una colisión múltiple por alcance se registró en la avenida Max Fernández, en la zona de Llojeta de la ciudad de La Paz, que dejó al menos cuatro vehículos con serios daños materiales y personas heridas; una fue trasladada al hospital.

“A consecuencia de esto, una señora ha resultado herida que se ha evacuado en vehículo particular al Hospital Cotahuma”, informó un oficial de la Policía.

De acuerdo con información preliminar recabada en el lugar, el accidente habría sido protagonizado por un camión cuyo conductor presuntamente perdió el control debido a una falla mecánica en el sistema de frenos.

El motorizado descendía desde el sector de una curva cuando se produjo el impacto.

Según el relato de testigos y del propio conductor, el vehículo presentó problemas mecánicos mientras bajaba la pendiente.

El primer impacto alcanzó a un microbús que se encontraba parqueado, el cual fue empujado con fuerza hasta chocar contra una vivienda. En el trayecto, el vehículo pesado también derribó un poste de luz y arrastró cables del tendido eléctrico, generando alarma entre los vecinos.

Producto del choque en cadena, una vagoneta terminó volcada de costado. En su interior viajaban cuatro personas; tres de ellas resultaron heridas y fueron auxiliadas por transeúntes y conductores. Una mujer, pasajera de la vagoneta, fue evacuada en un vehículo particular hasta el Hospital Cotahuma para recibir atención médica.

El camión quedó completamente destrozado en la parte delantera, mientras que los otros tres vehículos presentaron daños severos, principalmente en la estructura frontal.

Efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar para iniciar las investigaciones y determinar con precisión las causas del accidente.

