Operativo sorpresa irrumpe fiesta clandestina en La Paz: rescatan a 50 jóvenes, varios menores

Un operativo conjunto permitió intervenir una fiesta clandestina en la zona sur de La Paz, donde fueron rescatados 50 jóvenes, entre ellos menores de edad, que participaban en un evento sin autorización y con consumo de bebidas alcohólicas. En el lugar había alrededor de 200 personas.

De acuerdo con el reporte de la Policía Boliviana, la intervención se realizó tras denuncias de vecinos y alertas ciudadanas sobre movimiento inusual y aglomeración de personas en un domicilio cercano a la calle 31 de Achumani.

El operativo fue ejecutado por personal policial del Comando Regional de la Zona Sur, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otras dependencias de la Alcaldía de La Paz.

Según el informe preliminar, el inmueble no contaba con medidas de seguridad ni con autorizaciones para desarrollar actividades de este tipo. Las autoridades verificaron que no se trataba de una reunión privada, sino de un evento abierto con control de ingreso y cobro a los asistentes.

La investigación señala que el acceso se realizaba mediante manillas de identificación, con un costo aproximado de 35 bolivianos por persona. Durante la intervención se secuestraron manillas y recipientes con bebidas alcohólicas.

Los jóvenes rescatados fueron puestos a resguardo y se activaron los protocolos correspondientes para la identificación de menores y la notificación a sus padres o tutores. Las autoridades anunciaron que continuarán las investigaciones para establecer responsabilidades de los organizadores.



