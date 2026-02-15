¿Quién era Leo Rosas y por qué su partida deja un gran dolor en Bolivia?

El cantante boliviano Leo Rosas se consolidó como uno de los artistas nacionales con mayor proyección internacional en los últimos años. Con una carrera marcada por el esfuerzo, la constancia y el talento vocal, el intérprete logró abrirse paso en la escena musical latinoamericana, llevando el nombre de Bolivia a escenarios de alto nivel.

Desarrolló su carrera con presentaciones y nuevos proyectos, consolidándose como un referente de la música boliviana contemporánea y un ejemplo de perseverancia en la escena internacional.

Saltó a la fama en México

El punto más alto de su trayectoria llegó con su participación en el programa televisivo “La Voz México”, donde destacó desde las audiciones a ciegas por la potencia y sensibilidad de su voz. Su desempeño lo llevó a avanzar hasta las etapas finales del certamen, convirtiéndose en uno de los favoritos del público.

Durante el concurso, Rosas interpretó baladas y temas románticos que le permitieron demostrar versatilidad y dominio escénico. Su presencia en el reality no solo impulsó su carrera en México, sino que también fortaleció su reconocimiento en Bolivia, donde recibió un amplio respaldo.

Proyección internacional y crecimiento artístico

Tras su paso por el programa, el cantante desarrolló una agenda de presentaciones en distintos escenarios de México y Bolivia, consolidando una base de seguidores en ambos países. Su estilo, caracterizado por la interpretación de baladas pop y canciones de corte romántico, le permitió posicionarse como una de las voces emergentes más destacadas de su generación.

Además de sus presentaciones en vivo, Leo Rosas trabajó en nuevos proyectos musicales, apostando por composiciones propias y colaboraciones que ampliaron su repertorio.

Un artista resiliente

La vida personal del cantante también marcó su recorrido artístico. En 2023 enfrentó la pérdida de su esposa, la cantante Marian Montero, hecho que lo llevó a una etapa de pausa y reflexión. Sin embargo, posteriormente retomó su actividad musical, reafirmando su compromiso con la música y con el público que lo acompañó desde sus inicios.

Hoy, uno de sus familiares confirmó el fallecimiento de Leo Rosas, aunque las circunstancias aún no fueron reveladas.

