TEMAS DE HOY:
Narcotráfico Brutal ataque Mujer hallada muerta

24ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Neymar vuelve a deslumbrar: ahora hace malabares con pelotitas de tenis y sorprende en Santos

En un video publicado por el club en redes sociales, el “10” mostró su habilidad fuera del balón de fútbol y generó una ola de elogios. Este sábado podría volver a jugar ante Velo Clube desde las 19:30. 

Martin Suarez Vargas

15/02/2026 9:57

Neymar haciendo malabares con pelotitas de tenis. Foto: captura de video.
Brasil.

Escuchar esta nota

Neymar volvió a demostrar por qué es considerado uno de los futbolistas más talentosos del mundo. Más allá de su conocida calidad como malabarista con el balón de fútbol, esta vez sorprendió con una destreza distinta: malabares con tres pelotitas de tenis.

El momento se hizo viral tras un video publicado por Santos en sus redes sociales, donde se observa al “10” manejando con gran control las pelotitas, en una escena que impactó a los usuarios y desató una ola de elogios por su coordinación y habilidad.

Si bien Neymar ya había mostrado en otras ocasiones su técnica haciendo malabares con los pies, en esta oportunidad lo hizo con las manos, dejando en evidencia un talento extra que también forma parte de su estilo.

En lo deportivo, el atacante podría reaparecer este sábado cuando Santos enfrente a Velo Clube desde las 19:30. El jugador arrastra varios partidos sin actividad debido a una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas, por lo que su posible regreso genera expectativa entre los hinchas.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Baby shark

10:00

Paw patrol

10:30

The thundermans

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Baby shark

10:00

Paw patrol

10:30

The thundermans

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD