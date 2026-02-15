Neymar vuelve a deslumbrar: ahora hace malabares con pelotitas de tenis y sorprende en Santos

Neymar volvió a demostrar por qué es considerado uno de los futbolistas más talentosos del mundo. Más allá de su conocida calidad como malabarista con el balón de fútbol, esta vez sorprendió con una destreza distinta: malabares con tres pelotitas de tenis.

El momento se hizo viral tras un video publicado por Santos en sus redes sociales, donde se observa al “10” manejando con gran control las pelotitas, en una escena que impactó a los usuarios y desató una ola de elogios por su coordinación y habilidad.

Si bien Neymar ya había mostrado en otras ocasiones su técnica haciendo malabares con los pies, en esta oportunidad lo hizo con las manos, dejando en evidencia un talento extra que también forma parte de su estilo.

En lo deportivo, el atacante podría reaparecer este sábado cuando Santos enfrente a Velo Clube desde las 19:30. El jugador arrastra varios partidos sin actividad debido a una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas, por lo que su posible regreso genera expectativa entre los hinchas.

