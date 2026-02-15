TEMAS DE HOY:
Botafogo vive el carnaval de Potosí a globazos antes de la Libertadores

Una avanzada del “Fogão” ya se encuentra en la Villa Imperial y en redes se viralizó un video donde los jugadores disfrutan la tradición carnavalera, a pocos días del duelo ante Nacional Potosí por Copa Libertadores. 

Martin Suarez Vargas

15/02/2026 9:38

Plantel de Botafogo, y en el círculo, momento cuando lanzan globos a los transeúntes mientras ellos van en el bus. Foto: redes sociales del club.
Potosí, Bolivia.

Escuchar esta nota

Botafogo ya siente el ambiente de Potosí incluso fuera de la cancha. Desde hace varios días, una parte de la delegación del club brasileño se encuentra en la capital potosina para el partido de Copa Libertadores contra Nacional Potosí, programado para el miércoles 18 de febrero desde las 20:30.

En las últimas horas, se difundió un video en el que se observa a jugadores del “Fogão” divirtiéndose en un bus mientras lanzan globos con agua a transeúntes, en una escena que se asemeja al tradicional “globaso” de carnaval. Entre risas y carcajadas, el plantel mostró un clima relajado y de buena energía antes del compromiso internacional.

El equipo carioca llega con un antecedente que lo puso en el centro de la atención mundial: su triunfo 1-0 sobre PSG en el Mundial de Clubes 2025, con gol de Igor Jesús, un resultado que lo hizo aún más conocido fuera de Sudamérica.

Sin embargo, en Potosí le espera un desafío distinto. Nacional Potosí se hace fuerte en su localía y suele convertir la altitud en un factor determinante, además de contar con un entrenador que conoce bien el fútbol boliviano: el cruceño Leonardo Eguez, quien ha logrado transmitir fe, intensidad y carácter a su plantel para este tipo de partidos.

