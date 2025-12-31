La FIFA aplicó una severa sanción a Botafogo luego de que el club incumpliera los pagos acordados por la transferencia del mediocampista Thiago Almada, quien fue campeón del mundo con la Selección argentina en 2022. Según el acuerdo, Botafogo debía abonar 21 millones de dólares a Atlanta United en cuotas hasta junio de 2026, pero solo se cumplieron las dos primeras.

Por esta razón, el ente rector del fútbol internacional determinó que Botafogo no podrá incorporar futbolistas en los próximos tres mercados de pases, una medida que amenaza la planificación deportiva del club brasileño.

Desde Atlanta United aseguraron que ellos fueron los únicos perjudicados en la transacción, que también involucraba al Olympique de Lyon, mientras que Botafogo reconoció que las negociaciones con el club estadounidense se pausaron al finalizar la temporada y se esperaba retomarlas con la apertura del próximo mercado de pases.

En Brasil, la sanción ha generado un gran impacto y se considera un punto de inflexión en la gestión del club, que actualmente atraviesa un proceso de compra tras la salida del empresario John Textor. Almada, por su parte, había logrado consagrarse campeón de la Copa Libertadores 2024 con Botafogo al vencer a Atlético Mineiro en el estadio Monumental.

