Santos-Velo Clube: ¿Miguelito y Neymar juntos hoy en Vila Belmiro?

El “10” del Peixe podría volver a tener minutos en el Paulista y existe expectativa por una posible coincidencia en cancha con el boliviano Miguelito, quien viene sumando participación en los últimos partidos. 

Martin Suarez Vargas

15/02/2026 11:07

Miguelito y Neymar en el Santos. Foto: redes sociales.
Brasil.

Santos se prepara para un partido que genera ilusión en su hinchada y también en Bolivia. Este domingo, el Peixe recibirá a Velo Clube por la octava fecha del Campeonato Paulista, en un duelo programado para las 19:30 en el estadio Vila Belmiro.

La gran expectativa gira en torno a Neymar, quien después de varios partidos sin jugar por lesión, tiene grandes posibilidades de sumar minutos en este compromiso. Su presencia sería una de las principales novedades del equipo paulista.

Pero el foco también está puesto en Miguelito. El joven boliviano, considerado una de las joyas del club, ha venido teniendo participación en los últimos encuentros y podría ser una de las opciones ofensivas para acompañar al equipo en este partido.

Si finalmente ambos comparten cancha, Miguelito podría vivir una noche histórica al jugar al lado de Neymar, en un escenario emblemático como Vila Belmiro y en un torneo tan competitivo como el Paulista.

