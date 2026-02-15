Santa Cruz: Un Corso que unió tradición, patriotismo y tecnología

El Corso 2026 quedará en la memoria como el año de la integración y el orgullo cívico. Desde las primeras horas de la tarde, el Cambódromo se transformó en un crisol de emociones que fueron transmitidas al mundo entero gracias al despliegue técnico de Red Uno, que inició su cobertura digital desde las 19:00 horas.

Los pilares de la noche:

Encuentro institucional: La histórica coincidencia en el palco de la Red Uno entre el presidente Rodrigo Paz Pereira y el gobernador Luis Fernando Camacho simbolizó un momento de unidad para el país.

Homenaje a Santa Cruz: El carro de Camila I y los Testarudos no solo fue una obra de ingeniería artesanal, sino un tributo a los 201 años de libertad cruceña, recreando con orgullo el escudo departamental.

Tras el paso de la comparsa coronadora poco después de la medianoche, las comparsas más alegres cerraron el telón del Cambódromo para dar paso a la "mojazón" y la fiesta en las calles durante los próximos tres días. Santa Cruz ha demostrado, una vez más, que su carnaval es el alma vibrante de Bolivia.

