La inseguridad en el barrio El Retoño, de la capital cruceña, alcanzó un nivel de violencia alarmante cuando un hombre de la tercera edad fue emboscado en su propio domicilio. El delincuente, lejos de huir al ser descubierto, arremetió ferozmente contra el propietario utilizando un martillo como arma letal.

Rosendo C., víctima del ataque, relató la pesadilla vivida al señalar: “De repente yo sentí el golpe nomás; tenía un martillo pequeño”. Tras el forcejeo, el asaltante logró escapar, dejando al hombre con lesiones tan profundas que requirieron más de 40 puntos de sutura.

"No hay justicia ni seguridad tampoco; todo el tiempo pasa eso", sentenció el hombre de la tercera edad con amargura mientras se recupera de las heridas.

