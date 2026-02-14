¡Atención carnavaleros! Estas son las cifras que debe conocer para hacer un churrasco

Santa Cruz se prepara con entusiasmo para celebrar el Carnaval 2026 en medio de preparativos logísticos y festivos. Sin embargo, las familias cruceñas han comenzado a ajustar sus presupuestos debido al incremento notable en los insumos para el tradicional churrasco.

Un recorrido por los principales centros de abastecimiento confirma que cortes populares como la pollerita han duplicado su valor de mercado. Mientras antes una pieza de siete kilos costaba aproximadamente Bs. 200, hoy los consumidores deben desembolsar cerca de Bs. 400 por la misma cantidad.

El precio por kilo de este corte preferido se sitúa actualmente en los Bs 55, lo que impacta directamente en la economía de las comparsas. Solo la inversión en la carne principal puede superar fácilmente los Bs 330, sin contar los acompañamientos tradicionales.

Los comerciantes atribuyen este fenómeno a la dinámica estacional de oferta y demanda que caracteriza a las fiestas de febrero. Pese a las diferencias en el tipo de crianza y grasa del ganado, el alza es generalizada y obliga a los ciudadanos a usar la calculadora antes que el carbón.

También subieron: chorizo, carbón y pan

El incremento de precios para insumos del churrasco, también afecta a los embutidos esenciales. Actualmente, el kilo de chorizo se comercializa en Bs. 52, un salto significativo frente a los Bs. 30 o Bs. 40 que costaba anteriormente.

Por otro lado, el insumo necesario para encender el fuego ha sufrido un ajuste más moderado este año. Las bolsas de carbón subieron de Bs. 10 a Bs. 12, lo que representa un gasto total de Bs. 24 para un churrasco promedio.

Finalmente, los complementos y el sazón también encarecen la experiencia gastronómica del Carnaval. La bandeja de pan con ajo subió a Bs. 25 y la sal rosada duplicó su valor, alcanzando los Bs. 20 por unidad.

En total: ¿cuánto cuesta un churrasco?

Con precios promedio, un churrasco básico puede implicar:

Pollerita (6 kg): Bs. 330

1 kg de chorizo: Bs. 50

Carbón (2 bolsas): Bs. 24

Pan con ajo (2 bandejas): Bs. 50

Sal rosada: Bs. 20

El cálculo final arroja un estimado de Bs. 474 solo en carne, embutidos y carbón, dejando fuera otros insumos básicos de la mesa cruceña. Con una lista de invitados extendida, el costo operativo del festejo se proyecta por encima de los Bs. 600 por reunión.

Más allá de la res: El efecto inflacionario en otros insumos del churrasco

Frente a los altos costos de la res, el pollo se posiciona como la alternativa más accesible para el bolsillo cruceño. Actualmente, el kilo se comercializa en Bs. 18, aunque los proveedores advierten que el precio final fluctúa según la oferta diaria recibida en la madrugada.

En los ganchos de los mercados, la carne de primera puede alcanzar los Bs. 70 por kilo para el consumidor final. Por su parte, los cortes de segunda categoría oscilan entre los Bs. 58 y Bs. 60, reflejando la presión inflacionaria en toda la cadena cárnica.

Pese al panorama económico, centros como el Abasto Antiguo se mantienen como puntos de referencia para quienes buscan ahorrar en su presupuesto parrillero. Organizar el churrasco este Carnaval 2026 exige ahora una planificación financiera tan rigurosa como la misma preparación del fuego.

Mira la programación en Red Uno Play