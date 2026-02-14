Fedeple anuncia levantamiento de bandas de precios tras reunión con autoridades

La Federación de Productores Lecheros (Fedeple) sostuvo un encuentro de dos jornadas con representantes del Gobierno nacional, donde se acordaron varios puntos clave orientados a reactivar y fortalecer la producción láctea en el país.

Juan Manuel Rojas, presidente de Fedeple, informó que la reunión se desarrolló luego de un primer acercamiento el lunes en La Paz con el ministro Óscar Mario Justiniano y el viceministro de Políticas de Industrialización Gustavo Jáuregui. En el encuentro participaron delegaciones de seis departamentos productores de leche, más de cinco industrias del rubro, además de entidades como Pro Bolivia y otras descentralizadas.

“Hemos armado un lineamiento que va a tomar tiempo hacerlo andar, pero sabemos que es el camino correcto para producir en buenas condiciones y en las mismas condiciones que otros países, para poder competir en el mercado internacional”, afirmó Rojas.

Uno de los puntos centrales abordados fue la desregulación del sector, incluyendo el levantamiento de las bandas de precios, que según el dirigente podrían oficializarse en el transcurso de la próxima semana.

Asimismo, se ratificó el respaldo a la Ley 528 "Fondo Pro Leche", normativa que contempla incentivos para mejorar la productividad en toda la cadena láctea, desde el productor primario hasta el producto final.

Rojas explicó que el objetivo es trabajar de manera conjunta entre productores, industrias y el Estado para generar mejores condiciones y recuperar la estabilidad del sector.

El presidente de Fedeple señaló que tras 13 años de regulaciones, el sector registró un decrecimiento del 33%, situación que —según dijo— puso al país al borde de un déficit de leche.

“Las regulaciones hicieron un daño al país. Estábamos al borde de quedar con déficit. Ahora este nuevo panorama nos da mayor claridad para invertir en este noble sector y seguir trabajando por todos los departamentos y por Bolivia en su conjunto”, sostuvo.

El sector lechero considera que con la eliminación de restricciones y la implementación de incentivos productivos se podrá no solo abastecer el mercado interno, sino también proyectar exportaciones y competir en el ámbito internacional.

