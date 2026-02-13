TEMAS DE HOY:
Economía

¿Sabías que puedes recuperar parte de tu dinero con tus facturas? Así funciona el Re-IVA en Bolivia

Lo que necesitas saber para acceder al beneficio y no perder tu devolución.

Silvia Sanchez

13/02/2026 13:35

¿Sabías que puedes recuperar parte de tu dinero con tus facturas? Así funciona el Re-IVA en Bolivia. Imagen referencial.
Bolivia

Escuchar esta nota

Miles de bolivianos pueden recuperar cada mes parte del dinero que gastan en sus compras gracias al Régimen de Reintegro en Efectivo del IVA (Re-IVA), un programa impulsado por el Estado para fomentar el uso de facturas.

El beneficio es administrado por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y permite recibir hasta el 5% de devolución sobre compras facturadas.

A continuación, te explicamos quiénes acceden, qué requisitos debes cumplir y en qué casos se aplica el beneficio.

¿Quiénes pueden beneficiarse del Re-IVA?

Pueden acceder al Re-IVA las personas que cumplan estas condiciones:

1. Según su tipo de trabajo

El programa está dirigido a:

  •  Trabajadores asalariados

  •  Trabajadores independientes

  •  Personas por cuenta propia

  •  Rentistas

2. Según sus ingresos

Solo pueden acceder quienes tengan ingresos mensuales:

Iguales o menores a Bs 9.000

Si superas este monto, no puedes beneficiarte del reintegro.

3. Según nacionalidad

El beneficio está habilitado para:

Ciudadanos bolivianos con cédula vigente

¿En qué casos recibes la devolución?

Recibes el reintegro cuando:

  •  Realizas compras con factura

  •  La factura tiene tu número de carnet

  •  Estás registrado en el sistema Re-IVA

  •  Cumples con el límite de ingresos

En esos casos, el Estado te devuelve:

  • El 5% del valor total de tus facturas

  • El depósito se realiza en tu cuenta bancaria

Ejemplo: Si facturas Bs 1.000 en un mes → recuperas Bs 50.

Requisitos para acceder al Re-IVA

Para registrarte o renovar, necesitas:

Documentos personales

  •  Cédula de identidad vigente

  •  Datos personales actualizados

Cuenta bancaria

  •  Cuenta activa a tu nombre

  •  Registrada en el sistema del SIN

Sin cuenta bancaria no se realiza el depósito.

Facturas válidas

  •  Facturas legales

  •  Emitidas en Bolivia

  •  Con tu número de carnet

No sirven:

  •  Notas sin factura

  •  Recibos informales

  •  Facturas sin datos correctos

Modalidades para registrar tus facturas

1. Modalidad automática

  •  El sistema reconoce tus facturas automáticamente

  •  No necesitas registrarlas una por una

  •  Recomendado para la mayoría de usuarios

2. Modalidad manual

  •  Debes registrar tus facturas tú mismo

  •  Se hace mediante el Formulario 111

  •  Útil cuando el sistema no detecta algunas compras

¿Cómo renovar o inscribirte para la gestión 2026?

La renovación es obligatoria cada gestión.

Paso a paso:

1️⃣ Ingresa al portal: www.impuestos.gob.bo
2️⃣ Accede al sistema SIAT
3️⃣ Selecciona: “Registro de Beneficiarios Re-IVA”
4️⃣ Haz clic en: “Renovación Gestión 2026”
5️⃣ Verifica tus datos
6️⃣ Confirma tu cuenta bancaria

El trámite es gratuito y se realiza en línea.

Casos en los que NO recibes el beneficio

No podrás cobrar el Re-IVA si:

  •  Ganas más de Bs 9.000

  •  No estás registrado

  •  No presentas facturas

  •  Usas facturas de otra persona

  •  Tienes datos bancarios incorrectos

  •  No renovaste tu registro

En estos casos, el sistema bloquea la devolución.

¿Por qué es importante pedir factura?

Además de recuperar dinero, pedir factura permite:

  1.  Combatir la evasión fiscal

  2.  Fortalecer la economía formal

  3.  Financiar obras públicas

  4.  Exigir tus derechos como consumidor

Cada factura cuenta.

Recomendación final para los beneficiarios

Para no perder tu devolución:

  •  Regístrate a tiempo

  •  Guarda tus facturas

  •  Revisa tus datos

  •  Actualiza tu cuenta bancaria

  •  Controla tus ingresos

Un pequeño descuido puede hacerte perder el beneficio.

