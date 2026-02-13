¿Sabías que puedes recuperar parte de tu dinero con tus facturas? Así funciona el Re-IVA en Bolivia

Lo que necesitas saber para acceder al beneficio y no perder tu devolución.
Miles de bolivianos pueden recuperar cada mes parte del dinero que gastan en sus compras gracias al Régimen de Reintegro en Efectivo del IVA (Re-IVA), un programa impulsado por el Estado para fomentar el uso de facturas.
El beneficio es administrado por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y permite recibir hasta el 5% de devolución sobre compras facturadas.
A continuación, te explicamos quiénes acceden, qué requisitos debes cumplir y en qué casos se aplica el beneficio.
¿Quiénes pueden beneficiarse del Re-IVA?
Pueden acceder al Re-IVA las personas que cumplan estas condiciones:
1. Según su tipo de trabajo
El programa está dirigido a:
Trabajadores asalariados
Trabajadores independientes
Personas por cuenta propia
Rentistas
2. Según sus ingresos
Solo pueden acceder quienes tengan ingresos mensuales:
Iguales o menores a Bs 9.000
Si superas este monto, no puedes beneficiarte del reintegro.
3. Según nacionalidad
El beneficio está habilitado para:
Ciudadanos bolivianos con cédula vigente
¿En qué casos recibes la devolución?
Recibes el reintegro cuando:
Realizas compras con factura
La factura tiene tu número de carnet
Estás registrado en el sistema Re-IVA
Cumples con el límite de ingresos
En esos casos, el Estado te devuelve:
El 5% del valor total de tus facturas
El depósito se realiza en tu cuenta bancaria
Ejemplo: Si facturas Bs 1.000 en un mes → recuperas Bs 50.
Requisitos para acceder al Re-IVA
Para registrarte o renovar, necesitas:
Documentos personales
Cédula de identidad vigente
Datos personales actualizados
Cuenta bancaria
Cuenta activa a tu nombre
Registrada en el sistema del SIN
Sin cuenta bancaria no se realiza el depósito.
Facturas válidas
Facturas legales
Emitidas en Bolivia
Con tu número de carnet
No sirven:
Notas sin factura
Recibos informales
Facturas sin datos correctos
Modalidades para registrar tus facturas
1. Modalidad automática
El sistema reconoce tus facturas automáticamente
No necesitas registrarlas una por una
Recomendado para la mayoría de usuarios
2. Modalidad manual
Debes registrar tus facturas tú mismo
Se hace mediante el Formulario 111
Útil cuando el sistema no detecta algunas compras
¿Cómo renovar o inscribirte para la gestión 2026?
La renovación es obligatoria cada gestión.
Paso a paso:
1️⃣ Ingresa al portal: www.impuestos.gob.bo
2️⃣ Accede al sistema SIAT
3️⃣ Selecciona: “Registro de Beneficiarios Re-IVA”
4️⃣ Haz clic en: “Renovación Gestión 2026”
5️⃣ Verifica tus datos
6️⃣ Confirma tu cuenta bancaria
El trámite es gratuito y se realiza en línea.
Casos en los que NO recibes el beneficio
No podrás cobrar el Re-IVA si:
Ganas más de Bs 9.000
No estás registrado
No presentas facturas
Usas facturas de otra persona
Tienes datos bancarios incorrectos
No renovaste tu registro
En estos casos, el sistema bloquea la devolución.
¿Por qué es importante pedir factura?
Además de recuperar dinero, pedir factura permite:
Combatir la evasión fiscal
Fortalecer la economía formal
Financiar obras públicas
Exigir tus derechos como consumidor
Cada factura cuenta.
Recomendación final para los beneficiarios
Para no perder tu devolución:
Regístrate a tiempo
Guarda tus facturas
Revisa tus datos
Actualiza tu cuenta bancaria
Controla tus ingresos
Un pequeño descuido puede hacerte perder el beneficio.
