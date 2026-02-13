TEMAS DE HOY:
San Valentín para todos los gustos: flores, bombones y menús especiales

Los corazones y motivos románticos cuelgan desde hace semanas de los techos de muchas tiendas de alimentación, restaurantes y alojamientos que aprovechan el 14 de febrero, Día de los enamorados, para atraer a clientes, mayoritariamente parejas, a sus negocios.

EFE

13/02/2026 8:14

Una pareja de enamorados. Foto referencial: EFE
Mundo

Para muchos ciudadanos los planes gastronómicos y de ocio de este fin de semana estarán marcados por la celebración de San Valentín, una cita con el amor que se adapta a todos los gustos con planes como menús especiales en restaurantes y escapadas al rural, acompañado de los habituales: flores y bombones.

Los corazones y motivos románticos cuelgan desde hace semanas de los techos de muchas tiendas de alimentación, restaurantes y alojamientos que aprovechan el 14 de febrero, Día de los enamorados, para atraer a clientes, mayoritariamente parejas, a sus negocios.

Flores y bombones
El gusto y el olfato se agudizan en esta fecha con dos regalos que no suelen fallar para los enamorados: las flores y los bombones.

Flores y bombones destacan entre los regalos. Foto: EFE

Los floristas prevén vender un volumen medio de 800 tallos por floristería con motivo de la celebración de los enamorados, que representa de media el 10 % de la facturación anual, según la Asociación Española de Floristas (AEFI).

La rosa roja sigue siendo la protagonista de San Valentín con cerca del 70 % de las ventas y variedades como Freedom y Explorer, junto a tulipanes, orquídeas y flores creativas, como las favoritas.

En el lado dulce destacan los bombones, las tartas, galletas, piruletas y gominolas, todos ellos rediseñados para esta fecha con forma de corazón.

Menús especiales 

Después de la caja de bombones y el ramo de flores llega la comida y la cena romántica; ahí, la restauración entra en juego en una fecha en la que muchas parejas deciden pasar sus citas en los restaurantes, muchos de ellos con menús especiales.

