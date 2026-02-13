La Paz activa alerta naranja por riesgo de desborde de ríos ante lluvias intensas

La Alcaldía de La Paz advirtió este viernes el riesgo de desborde de ríos por el pronóstico de lluvias intensas que se presentarán en los próximos días y ratificó la alerta naranja en el municipio, por lo que pidió a la población estar al pendiente, principalmente en sectores cercanos a ríos y puentes.

“Estas lluvias, al ser un poco más intensas, pueden generar un crecimiento repentino en el nivel de los ríos y no se descarta la probabilidad de que pueda haber algún desborde”, advirtió Marcelo Escalera, analista del Sistema de Alerta Temprana (SAT).

En ese sentido, dijo que se emitió una alerta naranja en todo el municipio paceño durante la presente semana, la cual se mantendrá a lo largo de los días de Carnaval.

Aseguró que el monitoreo permanente de ríos y cuencas en el municipio de La Paz se mantiene activo las 24 horas del día para enviar información eficiente y que la población y el municipio puedan tomar previsiones.

Escalera pidió también a la población extremar precauciones, especialmente durante lluvias intensas.

“En cuestión de emergencia por ríos se pide a la población que tomen sus recaudos correspondientes y traten de evadir o tomar calles alternas para no estar cerca de los ríos”, recomendó.

