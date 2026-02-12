Febrero Negro: ¿Qué pasó hace 23 años en la plaza Murillo?

Este jueves 12 y viernes 13 de febrero de 2003, en aquel entonces el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada intentó, mediante una ley, imponer un impuesto al salario de los trabajadores con el objetivo de poder reducir el déficit fiscal. La situación desembocó en protestas sociales que terminaron con un saldo de 32 fallecidos y 268 heridos en los enfrentamientos.

El entonces policía David Vargas nos describió cómo fueron los sucesos alrededor de la Plaza Murillo, donde existieron enfrentamientos entre policías y militares.

“El gobierno de Sánchez de Lozada instruyó a los militares postrarse en instalaciones de la Plaza Murillo con armamento de guerra y disparar contra gente inocente, gente desarmada, pero aun así logramos hacer retroceder la medida del impuestazo que afectaba a los bolivianos”, declaró Vargas.

El 11 de febrero de 2003, en ese entonces mayor David Vargas lideró el amotinamiento de la policía desde la ciudad de El Alto, donde estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) comenzaron con las protestas en aquel entonces.

Juicio de responsabilidades

Fueron en total 19 personas investigadas, nueve policías, cuatro militares y seis civiles, además del expresidente Sánchez de Lozada, como responsables de los 32 fallecidos en los enfrentamientos de febrero negro.

El juicio se instaló en 2008 contra esas 19 personas y las 20 audiencias fueron aplazadas por diferentes motivos. En 2021 se intentó instalar la primera audiencia, pero por incidentes legales no se llevó a cabo.

