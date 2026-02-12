Los dolores en las articulaciones representan uno de los síntomas más persistentes y debilitantes tras contraer el virus del chikungunya. La nutricionista Nara Bracho señala que la ingesta de alimentos antiinflamatorios específicos puede disminuir estas molestias y mejorar significativamente el pronóstico del paciente.

Foto: EFE.

La cúrcuma destaca en esta lista gracias a la curcumina, un potente compuesto natural encargado de reducir la inflamación sistémica.

Bracho afirma: "Puede ser adquirida como raíz o en polvo, también podría agregarse como especia en todas las comidas de 1/2 cucharadita por su sabor y color intenso".

Para maximizar su efecto, es crucial combinar la cúrcuma con pimienta negra para elevar su absorción del 20% al 80%. La especialista sugiere integrar este condimento en preparaciones cotidianas como guisos, salsas, sopas de verduras o incluso en aderezos para ensaladas.

El jengibre se suma como un aliado fundamental debido al gingerol, su principal compuesto bioactivo con propiedades analgésicas. Según la experta, este ingrediente puede utilizarse diariamente en jugos verdes, tés o incluso rallado dentro del termo de tereré para una ingesta constante.

Respecto a la canela, se recomienda la variedad Ceylan para evitar altas dosis de cumarina, una sustancia que podría resultar tóxica.

"Su compuesto antiinflamatorio es el cinamaldehído", explica la nutricionista al sugerir dosis de 1 a 3 gramos en infusiones o postres de avena.

Finalmente, las semillas de chía aportan omega-3 vegetal para complementar una dieta equilibrada que debe ser supervisada por profesionales. Es imperativo recordar que estas medidas nutricionales no sustituyen el uso de repelentes y la eliminación de criaderos para prevenir la enfermedad.

