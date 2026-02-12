¿Quieres disfrutar el Corso de forma segura? Red Uno dispone 2.000 espacios gratuitos en su "Esquina de la Alegría"

La espera por fin ha terminado y Santa Cruz de la Sierra se prepara para una explosión de ritmo, color y tradición. En este escenario, Red Uno invita a la población a ser protagonista de la fiesta desde "La esquina de la alegría", una propuesta diseñada para que el público disfrute del Corso Cruceño en un ambiente festivo, cercano y, sobre todo, seguro.

Para quienes buscan vivir la experiencia de forma directa en el Cambódromo, la red naranja ha dispuesto una logística especial que incluye la habilitación de 2.000 espacios totalmente gratuitos para los asistentes. Esta tarima estará situada estratégicamente entre el 6to y 7mo anillo, donde los ciudadanos podrán compartir de cerca con sus presentadores favoritos. El equipo de conductores acompañará a la gente desde el inicio de la transmisión hasta que finalice el último recorrido de las comparsas.

Participar de esta experiencia es sumamente sencillo, ya que el único requisito indispensable es llevar mucha alegría. Además, pensando en la comodidad de las familias, se permite que cada asistente lleve su propia silla para disfrutar del espectáculo de los ballets y la Reina del Carnaval sin contratiempos.

Para aquellos que prefieran seguir el evento desde la comodidad de su hogar, Red Uno ha preparado una cobertura multiplataforma completa este sábado 14 de febrero. La actividad iniciará a las 19:00 con una transmisión en vivo a través de reduno.com.bo y sus redes sociales oficiales, mientras que a partir de las 21:00 arrancará la gran cobertura a nivel nacional por la señal abierta de televisión. ¡Prepárate para vivir el sentimiento cruceño junto al gran equipo de Red Uno!

Mira la programación en Red Uno Play