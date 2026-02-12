¡Carnaval seguro! La Policía vigilará Santa Cruz por aire y tierra

La Policía Boliviana lanzó el “Plan Carnaval Seguro” para garantizar la seguridad durante las celebraciones de la Fiesta Grande en Santa Cruz, marcando un despliegue histórico en el marco de los 200 años de servicio de la institución.

La presentación oficial del operativo contó con la participación de la reina del Carnaval 2026, Camila I, y se realizó en una conferencia de prensa encabezada por el comandante departamental, Jhenky David Gómez.

Despliegue policial para el Corso y los tres días de mojazón

Para el esperado Corso cruceño del sábado 14 de febrero, se desplegarán 900 efectivos policiales, distribuidos en tres anillos de seguridad. El primer cordón abarcará la periferia del Cambódromo, con cortes de tránsito y controles, mientras que el interior será custodiado por personal encargado de la seguridad directa de los asistentes.

Durante los tres días de mojazón, a partir del domingo 15 de febrero, el contingente aumentará a 2.100 policías, con el objetivo de prevenir incidentes y mantener el orden en los principales puntos de concentración de la ciudad.

Patrullaje aéreo, caballería y drones

El plan incluye vigilancia mediante drones, patrullaje aéreo con helicópteros y recorridos montados a caballo, lo que permitirá supervisar las actividades desde diferentes frentes y garantizar la seguridad de los asistentes.

Controles en accesos y seguridad en calles céntricas

Se implementarán controles estrictos en los accesos a la calle Ballivián y otras zonas céntricas, en coordinación con las comparsas. Se entregarán manillas de seguridad para autorizar el ingreso y se revisarán pertenencias para evitar el ingreso de objetos peligrosos y prevenir actos vandálicos.

El comandante Gómez destacó: “Ya tenemos establecido un cordón externo de seguridad y un control estricto en el ingreso al lugar donde la gente disfrutará el Carnaval. Se entregarán manillas de seguridad para filtrar a las personas que pretendan cometer ilícitos”.

Restricciones de tránsito y circulación

Respecto a la circulación vehicular, el sábado 14 de febrero se restringirá el tránsito en el Cambódromo desde las 17:30, mientras que en el centro cruceño el cierre de vías comenzará el domingo 15 a las 15:30, asegurando un flujo controlado durante las celebraciones.

Colaboración con Diprove y Felcc

El operativo incluye la colaboración de la Dirección Nacional de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para prevenir robos de vehículos y otros delitos.

En el Casco Viejo se desplegarán 700 efectivos por día durante los tres días de festividades, con anillos de seguridad y recorridos estratégicos.

