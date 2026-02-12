El monstruo con máscara de payaso: el crimen que conmocionó al mundo

En su barrio, John Wayne Gacy era sinónimo de confianza. Un hombre amable, exitoso en los negocios y comprometido con actividades solidarias. Para muchos, era simplemente “Pogo, el payaso”, el personaje que hacía reír a niños en fiestas y desfiles.

Nadie imaginaba que detrás de esa sonrisa pintada se ocultaba uno de los asesinos seriales más crueles de la historia.

Durante la década del setenta, en Chicago, Gacy construyó una imagen impecable. Dirigía una empresa de reformas, participaba en eventos comunitarios y hasta se relacionaba con figuras políticas locales. Su carisma y habilidad para manipular lo convirtieron en alguien intocable.

Esa fachada fue su arma más poderosa.

Se mostraba como un hombre trabajador y servicial, lo que le permitía acercarse con facilidad a jóvenes que buscaban empleo. Muchos de ellos jamás regresarían a casa.

Incluso llegó a fotografiarse con dirigentes de alto nivel, reforzando una reputación de “ciudadano ejemplar”. La sociedad lo validaba, sin saber que estaba protegiendo a un depredador.

EL SÓTANO DEL HORROR

La caída comenzó en diciembre de 1978, tras la desaparición de un adolescente de 15 años. Las sospechas llevaron a la policía hasta la casa de Gacy.

Lo que encontraron allí cambiaría para siempre la historia criminal.

Bajo el suelo de su vivienda, en el espacio sanitario, yacían enterrados 26 cuerpos. Su hogar se había transformado en un cementerio clandestino. Cada rincón ocultaba pruebas de una violencia sistemática, planificada y despiadada.

Más tarde, Gacy confesó haber asesinado a 33 personas. Los restos de sus últimas víctimas habían sido arrojados a un río cercano.

Relató sus crímenes con una frialdad escalofriante. Sin culpa. Sin arrepentimiento.

JUICIO, CONDENA Y LEYENDA OSCURA

Durante el juicio, la defensa intentó declararlo insano. Sin embargo, los peritajes demostraron que comprendía perfectamente lo que hacía. Era consciente, calculador y narcisista.

El jurado no dudó.

Fue condenado a muerte y ejecutado en mayo de 1994 mediante inyección letal.

Pero su historia no terminó ahí.

El caso de Gacy marcó para siempre la cultura popular. Alimentó el miedo a los payasos y sirvió como inspiración para personajes del terror, como Pennywise, creado por Stephen King.

Desde entonces, la sonrisa pintada dejó de ser sinónimo de alegría para convertirse, en muchos casos, en símbolo de pesadilla.

