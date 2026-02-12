Salió del colegio y fue atacada por jóvenes disfrazados de animales

Una mujer denunció públicamente que su hija, una adolescente de 14 años, fue atacada por un grupo de jóvenes disfrazados de animales a la salida de su colegio, en la ciudad cordobesa de Jesús María.

El hecho habría ocurrido en una plaza céntrica, frente al colegio Domingo Faustino Sarmiento, cuando la menor fue abordada por tres o cuatro personas que utilizaban máscaras de perro o lobo y se desplazaban en cuatro patas.

Según relató la madre en diálogo con la radio Somos el Norte, el episodio comenzó como una aparente broma.

“Ella me contó que primero se reían, que la olfateaban y la rodeaban. Pensó que era un juego, pero después uno le mordió el tobillo. Estaba con pollera”, explicó.

Ante la agresión, la adolescente intentó defenderse y escapó corriendo del lugar.

“Ahí se dio cuenta de que no estaban jugando. Quiso patearlos y salió corriendo”, agregó la mujer.

Desde entonces, la joven permanece asustada y le pidió a su madre que la acompañe al colegio por temor a volver a encontrarse con los agresores.

La mujer también señaló que el ataque ocurrió hace un tiempo, pero que su hija recién ahora se animó a contarlo, luego de que se difundieran en medios y redes sociales casos relacionados con esta subcultura.

¿Quiénes son los “therians”?

Los llamados “therians” integran un colectivo que se identifica psicológica y emocionalmente con animales, principalmente lobos, perros o gatos.

Según medios locales, algunos de sus miembros aseguran atravesar episodios conocidos como “shift”, en los que afirman perder momentáneamente la percepción humana y actuar guiados por instintos animales.

No obstante, especialistas advierten que ninguna creencia o identidad justifica conductas violentas, especialmente cuando involucran a menores.

Hasta el momento, el caso genera preocupación en la comunidad educativa y entre los padres de familia, quienes piden mayor control y seguridad en las inmediaciones de los colegios.

Mira la programación en Red Uno Play