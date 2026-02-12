“Cállate porque te mato”: brutal asalto a una abuelita influencer en su casa

Una violenta entradera conmocionó a la zona norte del Gran Buenos Aires. Tres delincuentes ingresaron de madrugada a la casa de Mónica Mancini, una influencer de 82 años, y la amenazaron de muerte mientras la robaban durante casi dos horas.

El hecho ocurrió el pasado 9 de enero, en una vivienda ubicada en Martínez, partido de San Isidro, y quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en el interior del domicilio.

Minutos antes de las 4 de la madrugada, los ladrones saltaron la reja, treparon por el techo y forzaron el ingreso. La mujer, que había escuchado ruidos extraños, se acercó a la puerta para ver qué ocurría cuando fue sorprendida.

El primero en entrar se abalanzó sobre ella, la tomó de los brazos y la arrojó al piso.

“Cállate porque te mato, cállate porque te matamos”, le repetía mientras la reducía.

Detrás suyo ingresó un segundo delincuente con pasamontañas, guantes negros y un cuchillo en la mano. Ambos amenazaron a la víctima con quemarla con agua hirviendo si no obedecía.

El robo dirigido desde la cárcel

Mientras mantenían inmovilizada a Mancini, uno de los asaltantes tomó un celular y comenzó a comunicarse por videollamada con un cuarto cómplice.

“Acá está la señora, decile cómo se llama”, se escucha en la grabación.

Del otro lado de la línea estaba Brandon Imanol Brites, de 19 años, señalado como líder de la llamada “Banda del Millón”, quien dirigía el robo desde la Unidad Penitenciaria N° 45 de Melchor Romero.

Brites les indicó que encendieran las luces y les advirtió sobre las cámaras de seguridad. Uno de los ladrones se acercó al dispositivo y lo giró para evitar que siguiera grabando.

Según la investigación, el golpe fue producto de un trabajo previo de inteligencia. Desde la cárcel, los delincuentes analizaron las redes sociales de la víctima, identificaron su domicilio y planificaron la entradera.

El botín y la investigación

Durante casi dos horas, los asaltantes sometieron a la mujer a un verdadero calvario. Se llevaron joyas, euros y dinero en efectivo. Además, accedieron a sus cuentas bancarias y billeteras virtuales.

De acuerdo con fuentes citadas por Clarín, lograron transferir cerca de 10 millones de pesos.

Sin embargo, un error los delató: dejaron registrado el CBU utilizado para mover el dinero, lo que permitió identificar a Brites como el autor intelectual del robo.

El joven ya se encuentra detenido por al menos 11 hechos similares y comparte el liderazgo de la banda con Lucas Ezequiel Merels, de 20 años.

Los tres autores materiales del asalto fueron identificados y permanecen prófugos, con pedido de captura vigente.

La causa está a cargo del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, y la investigación continúa.

Una abuela viral

Mónica Mancini es conocida en redes sociales por su cuenta @moni.datadeabuela, donde reúne más de 212 mil seguidores y comparte consejos, reflexiones y experiencias de vida.

Tras el ataque, su caso generó una fuerte ola de solidaridad y reabrió el debate sobre la inseguridad y el uso de redes sociales como fuente de información para bandas delictivas.

Mira la programación en Red Uno Play