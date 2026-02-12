Aíslan a reo en Palmasola tras video en el que exhibe drogas y dinero, confirma el Ministerio de Gobierno

El Ministerio de Gobierno informó que se realizó una intervención inmediata en el Centro de Rehabilitación Palmasola, en Santa Cruz, luego de la circulación de un video en redes sociales en el que un privado de libertad presuntamente exhibe dinero y aparentes sustancias controladas dentro del penal.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Dirección General de Régimen Penitenciario, el operativo se ejecutó mediante una requisa sorpresa en el PC-4, pabellón 20, sector de régimen abierto. Durante la verificación, se identificó al interno Víctor D.R.V., quien fue sorprendido en posesión de un teléfono celular, objeto estrictamente prohibido dentro del sistema penitenciario.

Las autoridades señalaron que, de manera inmediata, el recluso fue aislado y trasladado al área de contención, iniciándose el proceso disciplinario correspondiente en el marco de la Ley 2298 y la normativa vigente. Asimismo, se activaron investigaciones internas para determinar posibles responsabilidades adicionales.

En el material audiovisual difundido, el interno hace alusión a presuntas actividades ilícitas y exhibe dinero, además de mencionar lo que aparentan ser sustancias controladas. También se escucha que envía saludos y afirma que el video fue grabado dentro del PC-4 de Palmasola.

Finalmente, Régimen Penitenciario reafirmó que no se tolerarán conductas que vulneren el régimen disciplinario ni actos que atenten contra la seguridad y el orden en los recintos penitenciarios del país. Según el comunicado, los controles son permanentes y cualquier irregularidad detectada es intervenida de forma inmediata.

