Va por la final: La Verde Sub-17 enfrenta a Athletico Paranaense este viernes

La selección boliviana Sub-17 definirá el primer puesto de su grupo ante Athletico Paranaense. Una victoria la clasificaría directamente a la final.
12/02/2026 11:27
La selección boliviana de fútbol de la categoría Sub-17 enfrentará este viernes a Athletico Paranaense de Brasil por la cuarta y decisiva fecha del Torneo Jóvenes Promesas, que se disputa en Argentina en el campamento del Club Talleres de Córdoba. Un triunfo metería a la Verde directamente en la final.
Bolivia busca ganar el grupo que comparte con Uruguay, Paraguay, Ecuador y Athletico Paranaense. Hasta el momento, el equipo nacional ganó dos de sus tres partidos: goleó a Paraguay por 5-0, venció 2-1 a Ecuador y cayó en su debut 2-1 ante Uruguay. Si vence a los brasileños, avanzará a la siguiente instancia.
El duelo se jugará este viernes desde las 09:10 de la mañana en el campamento de Talleres y será transmitido por las redes sociales del club argentino.
