TEMAS DE HOY:
EPSAS Caso Luana Incautación

28ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Va por la final: La Verde Sub-17 enfrenta a Athletico Paranaense este viernes

La selección boliviana Sub-17 definirá el primer puesto de su grupo ante Athletico Paranaense. Una victoria la clasificaría directamente a la final. 

Martin Suarez Vargas

12/02/2026 11:27

Jugadores de la selección boliviana Sub17, tras anotar un gol frente a Ecuador por el Torneo Jóvenes Promesa. Foto: redes sociales.
Argentina.

Escuchar esta nota

La selección boliviana de fútbol de la categoría Sub-17 enfrentará este viernes a Athletico Paranaense de Brasil por la cuarta y decisiva fecha del Torneo Jóvenes Promesas, que se disputa en Argentina en el campamento del Club Talleres de Córdoba. Un triunfo metería a la Verde directamente en la final.

Bolivia busca ganar el grupo que comparte con Uruguay, Paraguay, Ecuador y Athletico Paranaense. Hasta el momento, el equipo nacional ganó dos de sus tres partidos: goleó a Paraguay por 5-0, venció 2-1 a Ecuador y cayó en su debut 2-1 ante Uruguay. Si vence a los brasileños, avanzará a la siguiente instancia.

El duelo se jugará este viernes desde las 09:10 de la mañana en el campamento de Talleres y será transmitido por las redes sociales del club argentino.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD