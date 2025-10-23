Esta jornada se dio a conocer la lista de futbolistas que integrarán la delegación nacional Sub-17 para el Mundial de Catar.
23/10/2025 13:22
La jornada de este jueves se dio a conocer la nómina de jugadores que integrarán la selección boliviana Sub-17 para el Mundial de Catar. En total, fueron elegidos 21 futbolistas para este certamen, en el que Bolivia integra el Grupo A junto a Sudáfrica, Italia y Catar.
AQUÍ LA NÓMINAS DE CONVOCADOS.
El seleccionado nacional de la categoría debutará el 3 de noviembre frente a Sudáfrica. El partido se podrá ver por la señal abierta de Red Uno de Bolivia y su sitio web.
