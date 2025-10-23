¡Increíble, pero cierto! Jugador pierde un diente intentando despejar el balón (VIDEO)

Durante un partido de la segunda división francesa, un jugador del Amiens SC que lleva la camiseta número 28 protagonizó un curioso incidente.

Al intentar desviar el balón, se golpeó con su propia rodilla con tanta fuerza que terminó perdiendo un diente.

El video del momento ya superó las 7 millones de reproducciones y ha generado muchos comentarios divertidos. Algunos usuarios reaccionaron con frases como: “Mamá, no me vas a creer, me pateé la cara” o “El balón viendo que lo quería patear: esta vez no, mi cielo”.

El hecho ha sorprendido a muchos, ya que es casi imposible imaginar que un jugador pueda lastimarse a sí mismo de esa manera. Sin duda, un momento insólito que ha dado mucho que hablar en las redes.

