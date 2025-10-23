TEMAS DE HOY:
Odalys Vaquiata Robo de vehículo colombianos ladrones

30ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Increíble, pero cierto! Jugador pierde un diente intentando despejar el balón (VIDEO)

Un despeje fallido terminó con un diente volando y el balón ganando la pelea.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

23/10/2025 10:29

Francia

Escuchar esta nota

Durante un partido de la segunda división francesa, un jugador del Amiens SC que lleva la camiseta número 28 protagonizó un curioso incidente.

Al intentar desviar el balón, se golpeó con su propia rodilla con tanta fuerza que terminó perdiendo un diente.

El video del momento ya superó las 7 millones de reproducciones y ha generado muchos comentarios divertidos. Algunos usuarios reaccionaron con frases como: “Mamá, no me vas a creer, me pateé la cara” o “El balón viendo que lo quería patear: esta vez no, mi cielo”.

El hecho ha sorprendido a muchos, ya que es casi imposible imaginar que un jugador pueda lastimarse a sí mismo de esa manera. Sin duda, un momento insólito que ha dado mucho que hablar en las redes.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD