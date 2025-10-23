Máximo Mamani, la joya de Vélez, cerca de naturalizarse para jugar por La Verde

Máximo Mamani, delantero de 18 años de Vélez Sarsfield, está cerca de vestir la camiseta de la selección boliviana. Nacido en Argentina de padres argentinos, Mamani tiene un abuelo boliviano, lo que ha abierto la posibilidad de su naturalización y posterior incorporación a La Verde, especialmente de cara al repechaje que la selección mayor disputará en marzo en México.

El contacto con el jugador se dio a través de la Federación Boliviana de Fútbol, liderado por Óscar Villegas, actual entrenador de La Verde. Sobre esta situación, Villegas comentó:

“Yo he hablado con él un par de veces. Ahora que han estado los profes en Argentina también se han reunido. Él quiere ser parte y estar con nosotros”, señaló el DT.

El entrenador explicó que los trámites de naturalización comenzarán pronto:

“Hay que hacer los papeles porque su abuelo es boliviano. Está todo dado, así que vamos a iniciar los trámites próximamente”.

Villegas destacó además la proyección y deseo del joven jugador:

“Mamani tiene 18 años y un pensamiento claro sobre su futuro. Él quiere estar en La Verde y nosotros queremos contar con él. Ha demostrado su nivel en Argentina, así que esperamos que todo se resuelva rápido”.

De confirmarse su naturalización, Máximo Mamani se sumaría a la selección boliviana, aportando juventud y talento a la plantilla nacional de cara a los próximos desafíos internacionales.

