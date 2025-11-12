Tras las ausencias de Carlos Lampe y Luis Haquin por diferentes motivos, Gerónimo Govea y Marcelo Torrez fueron convocados a la selección boliviana para los amistosos ante Corea del Sur y Japón. Ambos jugadores se unirán al plantel en las próximas horas, según confirmó el cuerpo técnico al Que No Me Pierda de la Red Uno.

El ayudante de campo de la selección nacional, Gabriel Ramírez, confirmó en contacto con el programa Que No Me Pierda de la Red Uno la convocatoria de dos nuevos futbolistas para los encuentros amistosos que La Verde disputará en Asia. Se trata del arquero Gerónimo Govea y del defensor Marcelo Torrez.

“Sí, se han adherido dos jugadores. Uno de ellos es Gerónimo Govea, y estamos muy contentos con la incorporación de este chico, que tiene un gran talento para la portería y está creciendo a paso agigantado. Queremos que viva esta experiencia, que la disfrute y que se enamore mucho más de la selección”, expresó Ramírez.

El ayudante de campo también confirmó la llegada del defensor del Santos F.C., Marcelo Torrez. “Él ya está camino a Seúl y lo tendremos con nosotros en las próximas horas”, añadió.

Con estas incorporaciones, Bolivia completa su delegación para los amistosos frente a Corea del Sur y Japón, programados para el 14 y 18 de noviembre, respectivamente.

Mira la programación en Red Uno Play