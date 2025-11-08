La presencia de Luis Haquin en los próximos amistosos de la selección boliviana está en duda por dificultades para obtener la visa de ingreso a Corea del Sur y Japón. El defensor, que milita en Al Tai de Arabia Saudita, aún no cuenta con el documento necesario para viajar.

Los ciudadanos bolivianos deben tramitar su visa de manera presencial en las embajadas o consulados correspondientes, ya que no existe un procedimiento electrónico. Carlos Pino, coordinador de Selecciones, explicó que se han gestionado 16 visas para quienes ya se encuentran en el país y 15 para los jugadores que están en el exterior.

La Federación Boliviana de Fútbol buscó que Haquin viaje a Bolivia con anticipación para completar el trámite, pero el club no otorgó el permiso. “Queríamos que llegue una semana antes porque el proceso lleva tiempo, estamos haciendo lo posible para solucionarlo”, indicó Pino.

Bolivia enfrentará a Corea del Sur el viernes 14 de noviembre a las 07:00 (hora boliviana) en Daejeon, y se medirá con Japón el martes 18 a las 06:15 en Tokio, encuentros para los cuales la participación de Haquin aún no está asegurada.

