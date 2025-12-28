Conozca a los refuerzos que aseguró Blooming para la temporada 2026

Blooming continúa armando su plantilla de cara a la temporada 2026, con incorporaciones que buscan reforzar tanto la defensa como el mediocampo y el ataque. La dirigencia confirmó la llegada del defensor Eduardo Álvarez, quien proviene de Real Oruro. Con 1,84 metros de estatura, Álvarez disputó 25 partidos con el equipo orureño y llega con el objetivo de consolidar la zaga central tras la salida de Richet Gómez.

Otro de los centrales que se suma al equipo es Diago Giménez, argentino nacionalizado boliviano, quien llega por pedido del director técnico Mauricio Soria desde Universitario de Vinto. La llegada de Giménez refuerza la experiencia y solidez defensiva del conjunto celeste.

En el ataque, Blooming anunció la contratación del extremo Miguel Villarroel, de 22 años, tras su paso por Guabirá. Además, el club trabaja para cerrar la incorporación del volante nacional Pablo Lima y del mediocampista argentino Santiago Coronel, de 25 años. Ambos jugadores están llamados a aportar creatividad, juego asociado y cubrir la ausencia que dejó Guido Vadalá en el mediocampo.

Con estas incorporaciones, Blooming busca llegar a la temporada 2026 con un plantel más competitivo y equilibrado, capaz de pelear en todas las competencias nacionales y mantener su protagonismo en el fútbol boliviano.

