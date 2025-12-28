TEMAS DE HOY:
Economía

¿A cuánto se cotiza hoy el dólar paralelo en Bolivia? Revisa los precios de compra y venta

El tipo de cambio en el mercado paralelo se mantiene con ligeros movimientos al cierre del último domingo de diciembre.

Silvana Cuéllar

28/12/2025 13:04

El dólar estadounidense registró una leve variación en el mercado paralelo boliviano durante la tarde de este domingo 28 de diciembre de 2025, de acuerdo con datos del portal especializado dolarboliviahoy.com.

Según la actualización más reciente, la divisa norteamericana se mantiene en un precio de venta de Bs 9,56, mientras que el precio de compra subió ligeramente a Bs 9,58, un ajuste mínimo en comparación con la jornada previa.

El sábado, el dólar paralelo se vendía en Bs 9,55 y se compraba en Bs 9,58, lo que refleja un incremento de Bs 0,01 en el tipo de cambio comprador, mientras el precio de venta prácticamente se mantuvo estable.

El sitio bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, reportó cifras similares: 9,57 BOB para la compra y 9,55 BOB para la venta, lo que refuerza la percepción de estabilidad relativa en el tipo de cambio informal.

 

La evolución del dólar paralelo sigue siendo observada con atención por la población y sectores económicos, en un contexto marcado por la incertidumbre y el análisis sobre posibles variaciones hacia el cierre del año fiscal.

