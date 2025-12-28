“¡Inocente, inocente!”: el oscuro origen del Día de los Inocentes que pocos recuerdan

Cada 28 de diciembre, el mundo hispano vive una jornada de bromas y engaños festivos, pero detrás de esta tradición se esconde una historia con raíces religiosas y trágicas.

De tragedia bíblica a rito popular

El origen del Día de los Santos Inocentes está en el relato bíblico sobre la matanza de niños en Belén, ordenada por el rey Herodes, al enterarse del nacimiento de Jesús.

Ante el temor de perder su trono, Herodes mandó a ejecutar a todos los menores de dos años en esa región. La Iglesia católica instituyó la fecha como una forma de honrar a las víctimas, consideradas los primeros mártires de la fe cristiana.

“Se les llama 'inocentes' porque murieron antes de cometer pecado alguno”, señala la tradición eclesiástica.

Evolución histórica de la fecha

Con el paso de los siglos, la solemnidad religiosa fue transformándose. Ya en la Edad Media, las comunidades incorporaron elementos lúdicos y carnavalescos, dando paso a bromas, juegos y desórdenes simbólicos permitidos por la sociedad de la época.

Así, la conmemoración pasó de la tragedia al humor, manteniéndose vigente en gran parte de Hispanoamérica y España.

Un April Fools’ hispano

Hoy, el Día de los Inocentes es una especie de “April Fools’ Day” hispano, donde los medios, marcas y personas comparten noticias falsas o chistes, culminando con la frase:

“¡Inocente, inocente!”

