Día de los Inocentes: Las bromas virales que engañaron a miles y marcaron tendencia este 28 de diciembre

El 28 de diciembre de 2025 no fue un domingo cualquiera. Como es costumbre en el mundo, el Día de los Santos Inocentes desató una ola de creatividad que encontró en TikTok y las diferentes redes sociales su mejor escenario. Este año, las bromas no solo buscaron el susto momentáneo, sino que se convirtieron en contenidos virales que alcanzaron a millones de personas.

El fenómeno del "Aire Premium"

Uno de los casos más comentados, según reporta el medio Infobae, es la resurrección y evolución de la broma del “aire premium” para llantas. Lo que comenzó como un video de una joven afirmando haber pagado por aire exclusivo en una gasolinera, un servicio que históricamente es gratuito, mutó este 2025 en un reto familiar.

Miles de usuarios grabaron a sus padres indignados al escuchar que sus hijos habían sido “estafados” con inflados de neumáticos de alto costo, generando una mezcla de humor y debate sobre la credibilidad en la era digital.

De la pantalla rota al falso positivo

El ingenio tecnológico lideró las preferencias de los bromistas. Entre las tácticas más compartidas este año destacaron:

Pantallas "destrozadas": Aplicaciones que simulan cristales rotos al prestar el celular, provocando infartos momentáneos a los amigos que cayeron en las bromas.

Mensajes de WhatsApp "fantasma": El envío de mensajes vacíos o ecografías genéricas para anunciar embarazos ficticios, una broma que sigue siendo efectiva pese a los años.

Caos en el hogar: Desde monedas pegadas al suelo con pegamento industrial hasta el clásico adelanto de relojes para desorientar a la familia en sus compromisos dominicales.

Pero la jornada aún no ha terminado y en Bolivia, masivas publicaciones sobre algunas renuncias de autoridades, y postulaciones a las elecciones subnacionales también se hicieron virales, generando una masiva viralización.

