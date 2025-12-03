¡Aterrador! Una mujer se casó con el cuerpo de su novio asesinado en la India | VIDEO

Un video que circula masivamente en redes sociales ha conmocionado a la India y al mundo: una joven de 21 años realizó una ceremonia de matrimonio con el cuerpo sin vida de su novio, horas después de que él fuera asesinado por motivos relacionados con el sistema de castas.

En las imágenes, se ve a la mujer inclinada sobre el cadáver, cumpliendo los rituales nupciales mientras llora desconsolada ante la pérdida.

El impactante suceso ocurrió en Nanded, en el estado de Maharashtra, donde la violencia vinculada a castas aún persiste en varias zonas del país. La pareja había mantenido una relación durante tres años, ocultándola para evitar represalias, pues el joven pertenecía al grupo de los dalits, históricamente considerados “intocables” dentro de la jerarquía social hindú.

Cuando la familia de la joven descubrió la relación, la tensión escaló rápidamente. De acuerdo con el medio El País, el novio fue atacado y asesinado en un presunto crimen de “honor”, un tipo de violencia que sigue ocurriendo en zonas rurales y semirurales pese a ser ilegal.

En el video que acompaña la noticia, la mujer aparece aplicándose sindoor, el polvo rojo que las mujeres casadas llevan en la raya del cabello como símbolo del matrimonio, mientras el cuerpo de su pareja yace frente a ella, cubierto con un manto blanco. Amigos de la víctima intentaron consolarla, pero la ceremonia se desarrolló en un ambiente de profundo silencio y dolor.

El caso ha reabierto el debate sobre la vigencia del sistema de castas, una estructura social milenaria que, aunque oficialmente abolida, continúa afectando la vida de millones de personas. Los dalits representan alrededor del 16 % de la población, y las denuncias por discriminación y violencia siguen siendo frecuentes.

Activistas por los derechos humanos exigen justicia inmediata y protección para la joven, señalando que este trágico episodio refleja la brutalidad que aún enfrentan las parejas que desafían las restricciones de casta en la India moderna.

