Rodrigo Paz se reunirá en Oruro con el Comité Multisectorial

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, se reunirá este miércoles en la ciudad de Oruro con el Comité Multisectorial, en un encuentro convocado por representantes gremiales que expresarán tanto sus demandas sectoriales como su respaldo a las políticas económicas del Gobierno.

La información fue confirmada por Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Bolivia (Caneb), quien detalló que la reunión fue solicitada hace dos semanas y que finalmente fue aceptada por el mandatario.

“A las 10 de la mañana estaremos recibiendo al presidente con todas nuestras bases del Comité Multisectorial”, afirmó Barriga.

Durante el encuentro, se expondrán distintas inquietudes de los sectores que integran el comité. Sin embargo, Barriga adelantó que el foco principal será expresar apoyo al nuevo rumbo económico impulsado por el Ejecutivo.

“El Gobierno ha tomado medidas importantes en poco tiempo: estabilización de precios, mayor tranquilidad en el abastecimiento de combustible y ajustes en impuestos. Estas acciones están allanando el camino para el cambio del modelo económico”, señaló.

También se destacará la necesidad de garantizar estabilidad y seguridad jurídica para atraer inversión y sostener el crecimiento.

Oruro fue elegida como sede del encuentro por su importancia dentro del sector gremial y por ser un eje clave para el Comité Multisectorial.

“El sector gremial es uno de los más importantes del Comité, por lo que decidimos recibir al presidente en nuestra ciudad”, dijo Barriga.

