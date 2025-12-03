“Murió en mis brazos”: Florinda Meza revela íntimos detalles de los últimos días de Chespirito

A más de diez años del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños ("Chespirito"), la actriz y su viuda, Florinda Meza, abrió su corazón en una entrevista a fondo con la presentadora argentina Moria Casán en el programa La Mañana con Moria (El Trece). Meza no solo defendió la autenticidad de su historia de amor, sino que también compartió detalles inéditos y profundamente emotivos sobre los últimos días de vida del creador de El Chavo del 8.

La entrevista se realiza en un contexto de renovado interés por la vida del ícono mexicano, impulsado por la bioserie Chespirito: sin querer queriendo.

Una despedida tranquila y una mirada final

El momento más conmovedor de la charla fue cuando Moria Casán preguntó sobre el instante final. Florinda Meza confirmó que su marido tuvo una muerte apacible, rodeado de su amor.

"Sí, murió en mis brazos. Yo estaba ahí, ya casi no se movía. Su mirada era linda, linda y una sonrisa. Él no tuvo estertores ni nada. Tuvo una muerte tranquila. Exhaló", reveló Meza, desmintiendo mitos sobre su deceso.

La actriz recordó que, para cuidarlo en casa hasta el final, tuvo que transformar su habitación, cambiando su cama king size por una cama de hospital especializada traída desde Estados Unidos para facilitar sus cuidados. Meza asumió el rol de "cuidadora, amor y mujer" de tiempo completo. "Yo le resolvía la vida", afirmó, según publica Infobae.

El amor que trascendió la muerte

Consultada sobre si le quedó algo pendiente por decirle, Meza se dirigió a la cámara con emoción: “No. Simple y sencillamente, le diría: Gracias por todo lo que aprendí de ti. Gracias por amarme. Gracias por permitir que yo te amara. Pero sobre todo, gracias por hacer mi vida interesante”.

La actriz dejó claro que, lejos de cualquier resentimiento por los años dedicados a su cuidado, siente una profunda gratitud. En otra entrevista reciente, la artista sintetizó lo que Roberto Gómez Bolaños significó para ella: "El regalo más lindo que me hizo Roberto fue su amor. Su amor y su talento."

Florinda Meza se encuentra actualmente en Argentina, país que visita con afecto, y donde ha confirmado que sigue escribiendo y trabajando en su propia biografía, informa el portal TN.

