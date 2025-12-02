La magia volvió a unir a dos de los rostros más icónicos de la saga Harry Potter. Daniel Radcliffe (Harry Potter) y Tom Felton (Draco Malfoy) protagonizaron un emotivo reencuentro este pasado lunes, 1 de diciembre, en la ciudad de Nueva York, desatando la nostalgia entre los fans.

El encuentro tuvo lugar en el Hudson Theatre, durante la proyección especial de la filmación de 'Merrily We Roll Along', el aclamado revival de Stephen Sondheim que Radcliffe estelarizó en Broadway en 2023.

Un abrazo que conmueve al fandom

Según reportó el medio People, el reencuentro "más mágico" ocurrió cuando ambos actores compartieron un cálido abrazo antes de ingresar a la sala. Esta ocasión marca la primera vez que se les fotografía juntos en un evento público desde el estreno de Harry Potter y las reliquias de la muerte - parte 2 en Nueva York, hace más de una década (julio de 2011).

Radcliffe, de 36 años, y Felton, de 38, se conocieron hace 24 años, cuando comenzaron el rodaje de Harry Potter y la piedra filosofal, película que dio inicio a uno de los fenómenos cinematográficos más grandes de la historia.

Influencia mutua en Broadway

A pesar de la icónica rivalidad de sus personajes en pantalla, los actores mantienen una relación cordial. Felton, quien actualmente interpreta nuevamente a Draco Malfoy en la obra 'Harry Potter and the Cursed Child' en Nueva York, destacó la influencia de su colega en su trayectoria teatral. publica Infobae.

"He tomado algunos consejos de Potter. Fue una de las primeras inspiraciones para venir a Broadway", mencionó Felton recientemente, añadiendo que Radcliffe, ahora un ganador del Tony, es "una de las grandes razones por las que Broadway es tan especial".

Por su parte, Radcliffe confesó en Good Morning America no haber visto aún la obra de su amigo, pero se mostró entusiasmado: "Es una locura que me considere una inspiración para algo, eso es muy amable de su parte. Estoy emocionado de que esté haciendo Broadway y protagonizando esta obra".

Actualmente, Radcliffe puede ser visto en la versión filmada de 'Merrily We Roll Along', y ya tiene previsto regresar a los escenarios de Broadway en 2026 con la obra 'Every Brilliant Thing'.

Mira el video:

