Vuelven Jackie Chan y Chris Tucker: Confirman la producción de 'Rush Hour 4'

La dupla de acción y comedia más explosiva de finales de los noventa está de vuelta. Tras 17 años de espera, se confirmó que la franquicia 'Rush Hour' ('Una Pareja Explosiva') tendrá una cuarta entrega con el regreso de sus icónicos protagonistas, Jackie Chan y Chris Tucker.

La película, conocida tentativamente como Rush Hour 4, será distribuida por el estudio Paramount Pictures, reviviendo una de las sagas más taquilleras del cine, que en conjunto ha recaudado más de 850 millones de dólares a nivel mundial, publica el portal Ámbito.

La polémica causa del regreso

Si bien la noticia del regreso de Chan y Tucker ha generado gran entusiasmo entre los fanáticos, la producción viene acompañada de una fuerte controversia, ya que marca el retorno del director original, Brett Ratner. Ratner fue marginado de Hollywood en 2017 tras ser acusado por varias mujeres de conducta sexual inapropiada, incluyendo a la actriz Olivia Munn. Durante años, ningún estudio se había atrevido a contratarlo para un nuevo proyecto narrativo.

Sin embargo, el proyecto de Rush Hour 4 ha resurgido en parte gracias a una solicitud específica del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, según reportes, pidió al estudio que avanzara con la secuela. Se especula que la presión de Trump podría deberse a su cercanía con Ratner, quien recientemente dirigió un documental sobre la primera dama Melania Trump, informa USA Today.

La fórmula de éxito vuelve a la pantalla

La franquicia Rush Hour se estableció como un éxito de culto desde su primera entrega en 1998, fusionando de manera magistral las artes marciales de Chan (Inspector Lee, policía de Hong Kong) con el humor desenfrenado de Tucker (Detective James Carter, policía de Los Ángeles). Las secuelas se estrenaron en 2001 y 2007.

Por ahora, Paramount solo se encargará de la distribución de Rush Hour 4, mientras que la financiación de la película será gestionada por otras partes. Aún no se han revelado detalles de la trama, ni una fecha de inicio de rodaje. No obstante, la imagen de Chan y Tucker juntos, forzados a trabajar en un nuevo caso, está garantizada para el deleite del público latinoamericano.

