Captan en video el momento en que el 'Puma' Rodríguez es expulsado de un vuelo en Ecuador

El cantante José Luis ‘Puma’ Rodríguez protagonizó un tenso episodio a bordo de un vuelo comercial. El artista fue retirado de la aeronave en Ecuador, antes del despegue hacia los Estados Unidos, tras una fuerte discusión relacionada con su equipaje de mano.

El momento quedó registrado por varios pasajeros y rápidamente se viralizó. En los videos se ve al intérprete de pie en el pasillo delantero, celular en mano, grabando mientras denuncia el trato que —según él— estaba recibiendo. Asegura sentirse mal físicamente y señala que la tripulación no le permitió ocupar su asiento.

En medio de su reclamo, el capitán aparece en escena y le ordena de manera firme que baje del avión “en ese mismo instante”. En el audio se escucha claramente cómo el comandante lo acusa de comportarse de forma inapropiada con la tripulación instantes antes.

Rodríguez intenta explicar su situación y afirma que nunca había vivido algo similar, pero el piloto no cede. Finalmente, el cantante cumple la orden, abre el compartimento superior, retira su bolso y abandona la cabina.

¿Qué desató el conflicto?

Desde Miami, la periodista Nancy Duré aportó más detalles en el programa Puro Show. Según explicó, el problema no comenzó con la tripulación, sino con un pasajero que viajaba junto al Puma.

El vecino de asiento se habría molestado por el tamaño de los maletines que Rodríguez llevaba consigo. Según Duré, esos bolsos contenían medicamentos que el artista necesita por cuestiones de salud. Ante la queja, los auxiliares de vuelo pidieron reubicar el equipaje en los compartimentos superiores para despejar el espacio.

Esa solicitud habría irritado al cantante, quien —de acuerdo con la periodista— levantó la voz y habló a toda la cabina. Otro periodista, Sebastián Perelló Aciar, señaló que el volumen del reclamo fue lo que terminó de alertar al capitán, quien consideró que la actitud del músico alteraba el orden del vuelo. Por eso decidió expulsarlo antes de iniciar el viaje.

