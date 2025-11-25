¡Fue emboscada dentro de su auto! Acribillan a cantante latina durante un ataque armado en Los Ángeles

La cantante latina Maria De La Rosa, de 22 años, murió tras ser atacada a tiros en una aparente emboscada en Northridge, Los Ángeles. La artista, conocida en la escena musical como DELAROSA, fue identificada como una de las tres víctimas del ataque, según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en un comunicado de prensa.

El tiroteo se registró alrededor de la 1:25 de la madrugada, cuando la policía recibió reportes de disparos cerca de Bryant Street, al este de Tampa Avenue. De acuerdo con los testimonios recopilados, dos sospechosos se acercaron a un vehículo estacionado en la zona y abrieron fuego en múltiples ocasiones.

Maria De La Rosa fue trasladada de inmediato a un hospital local, donde finalmente murió debido a las heridas de bala. Las otras dos víctimas permanecían en estado crítico durante la mañana del sábado, según informó la cadena KTLA.

La cantante había mostrado actividad reciente en redes sociales. En su última publicación de Instagram, del 30 de octubre, adelantó que se encontraba trabajando en nuevos proyectos musicales:

“Ocupada cocinando en el ‘Stu’, no me llames. Ya es tiempo… GAME TIME BABY”, escribió en español. Su más reciente lanzamiento, “No Me Llames”, se publicó en agosto.

Tras confirmarse su muerte, las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor y homenajes. Entre ellos, destacó el de Deyanira De La Rosa, quien, al parecer, es familiar de la artista y compartió varios recuerdos y mensajes en las historias de Instagram de la joven, resaltando su crecimiento artístico y la huella que deja en la música.

La Policía continúa investigando el móvil del ataque y la identidad de los responsables, quienes permanecen prófugos.

