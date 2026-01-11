En una operación conjunta entre las fuerzas de seguridad de los estados de Pará y Santa Catarina, la Policía Civil logró la captura del sargento de la Policía Militar Adriano Augusto Silva David, de 46 años. El oficial es el principal sospechoso de una serie de abusos sexuales cometidos contra al menos cuatro niños, con edades comprendidas entre los 6 y 12 años, en la ciudad de Altamira.

El "modus operandi": confianza y amenazas

Según las investigaciones encabezadas por la Comisaría Especializada de Atención al Niño y al Adolescente, Silva utilizaba su relación de amistad con las madres de las víctimas para ganar acceso a los menores. El sargento solía organizar actividades aparentemente inofensivas, como idas al cine, visitas a balnearios y las denominadas "fiestas de pijama" en su propia residencia, donde cometía los delitos incluso en presencia de su esposa e hija, informa el medio Guararema News.

Los testimonios de las víctimas, entre las que se encuentra una sobrina del detenido, revelaron detalles alarmantes sobre el comportamiento del militar. Según los relatos, el sospechoso colocaba su arma reglamentaria debajo de la cama para amedrentar a los niños y evitar que denunciaran los hechos, valiéndose de su autoridad como oficial de policía para infundir miedo.

A pesar de que su prisión preventiva fue dictada en julio de 2023, el sargento logró evadir a la justicia por casi dos años. Su localización se produjo finalmente este jueves a las 06:00 horas, cuando agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (DIC) lo interceptaron al salir de su vivienda en el barrio Velha Central, en Blumenau.

El éxito del operativo fue resultado de un intercambio de información de inteligencia entre las policías civiles de ambos estados. Tras su detención, el militar fue trasladado al Presidio Regional de Blumenau, donde aguarda su transferencia al estado de Pará para enfrentar los cargos de violación de vulnerables.

Por su parte, la Policía Militar de Pará emitió un comunicado tras la orden de captura original, subrayando que la institución "no tolera desviaciones de conducta" y que se rige por la ética y la preservación de los derechos humanos. Asimismo, se informó que la Inspectoría General de la PM iniciará un proceso administrativo que podría derivar en la expulsión definitiva del sargento de las fuerzas de seguridad.

Mira la programación en Red Uno Play