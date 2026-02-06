En un caso que ha provocado una profunda indignación internacional, la Policía Nacional de España detuvo en Madrid a un hombre de 46 años acusado de agredir sexualmente a su propia hija y retransmitir los ataques en tiempo real a través de plataformas de livestreaming. El sujeto utilizaba estos actos atroces para obtener beneficios económicos en forma de monedas virtuales y aumentar su popularidad en la red.

El engaño de la custodia compartida

El detenido, de nacionalidad española, aprovechaba el régimen de custodia compartida tras haberse separado de la madre de la menor. Según la investigación, los días que la niña de 7 años permanecía bajo su cuidado eran utilizados para cometer las agresiones en su domicilio de la capital española.

Un sistema de "monetización" del abuso

La investigación, denominada Operación Esquil, reveló un perverso sistema de captación y distribución:

Captación: El agresor utilizaba salas privadas en aplicaciones de video en vivo. Como "gancho", mostraba fotografías junto a la menor recostados en una cama.

Distribución: Una vez contactados los usuarios interesados a través de mensajería externa, realizaba las transmisiones en directo de los abusos.

Pago: Los espectadores pagaban con monedas virtuales propias de la plataforma. El detenido canjeaba este dinero digital por regalos o por "créditos" que mejoraban su posicionamiento y visibilidad en la aplicación.

La clave: Una denuncia anónima

El caso salió a la luz gracias a la colaboración ciudadana. Un usuario anónimo contactó a la policía a través de un canal de correo electrónico específico para denunciar pornografía infantil, alertando que un hombre le había ofrecido presenciar los abusos.

Tras una rápida investigación de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, los agentes identificaron al sospechoso y procedieron a su detención. En el registro de su vivienda se incautaron dos teléfonos móviles con gran cantidad de material pornográfico.

El hombre fue puesto a disposición judicial bajo los cargos de agresión sexual (violación), corrupción de menores, producción, tenencia y distribución de pornografía infantil.

Debido a la gravedad de las pruebas y el riesgo existente, las autoridades decretaron su ingreso inmediato en prisión provisional sin fianza. Por su parte, la Policía Nacional recordó que el canal de denuncias utilizado ha recibido más de 5,000 correos en los últimos dos años, siendo una herramienta vital para desarticular este tipo de redes.

Con información de La Sexta, El Periódico y Diario Vasco.

