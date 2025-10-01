Siete hombres son condenados a más de 100 años de cárcel por abusos contra dos niñas

Siete hombres fueron condenados a un total de 174 años de prisión por su participación en una banda de explotación y abuso sexual que aterrorizó a dos adolescentes en Rochdale, Inglaterra durante un período de cinco años. Los agresores, que se "pasaban" a las víctimas entre ellos para mantener relaciones sexuales, se aprovecharon de las niñas desde los 13 años, convirtiéndolas en sus "esclavas sexuales" y manipulándolas con alcohol y drogas.

Las víctimas, que el tribunal describió como provenientes de "hogares profundamente problemáticos", fueron abusadas en una variedad de lugares, incluyendo pisos, coches, aparcamientos, callejones y almacenes abandonados, según informa The Sun.

Una pesadilla de cinco años

Durante el juicio, una de las víctimas testificó que pudo haber sido blanco de más de 200 agresores ya que su número de teléfono circulaba en la ciudad, indicando que "eran tantos que era difícil llevar la cuenta".

La "Chica B" relató que fue atacada por Zahid y otros cuando vivía en un hogar de acogida local. Expresó que asumió que varias agencias estaban al tanto de su situación, ya que la policía la recogía regularmente después de que los trabajadores sociales la etiquetaran como "prostituta" desde los 10 años. Se escuchó en el tribunal que Zahid actuó con tal descaro que pensó que era "casi intocable", recogiendo y dejando a la víctima en el propio centro de acogida.

Esta condena se suma a la larga lista de casos en el marco del escándalo de explotación sexual en Rochdale, donde cientos de jóvenes vulnerables han sido víctimas. Un informe de 2024, que cubría el periodo de 2004 a 2013, identificó a 96 hombres que aún se consideraban un riesgo potencial para los niños. El informe también detalló al menos 74 niños que estaban siendo sexualmente explotados, con "pruebas convincentes" de abuso sexual infantil generalizado y organizado desde 2004.

La policía de Greater Manchester (GMP) confirmó que un total de 32 agresores han sido encarcelados por 300 años como parte de dos investigaciones principales sobre el abuso en Rochdale. A pesar de que los indicios de abuso estaban presentes desde 2004, no fue hasta 2010 que la GMP inició la "Operación Span" para investigar las denuncias.

Los autores del crimen y el lugar donde sucedió. Imagen: The Sun,

Los condenados

Los siete hombres condenados son: Mohammed Zahid, de 64 años; Kasir Bashir, de 50; Mushtaq Ahmed, de 66; Roheez Khan, de 39; Mohammed Shahzad, de 43; Nisar Hussain, de 43; y Naheem Akram, de 48.

El cabecilla, Mohammed Zahid, conocido como "Boss Man", fue declarado culpable de 20 delitos, incluyendo violación e indecencia con un menor. Zahid, junto con Ahmed y Bashir, trabajaba como vendedor en el mercado cubierto de Rochdale y se reveló que ya había sido encarcelado en 2006 por un delito sexual con una menor.

Mushtaq Ahmed fue declarado culpable de nueve delitos, incluida la violación.

Kasir Bashir, quien se fugó mientras estaba en libertad bajo fianza y no asistió al juicio, fue condenado por violación e indecencia con un menor.

Roheez Khan, Mohammed Shahzad, Nisar Hussain y Naheem Akram también fueron condenados por violación.

Shahzad, Akram y Hussain, taxistas nacidos en Rochdale, habían intentado huir del Reino Unido antes de que comenzara el juicio. Por su parte, Khan ya había sido condenado por explotar sexualmente a otra niña vulnerable entre 2008 y 2009.

