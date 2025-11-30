TEMAS DE HOY:
Feminicidio en La Paz accidente de tránsito Crimen en Cochabamba

Internacional

Cenaron en las nubes y quedaron atrapados dos horas a 50 metros de altura

Una familia que disfrutaba de un “restaurante aéreo” en Munnar, India, quedó varada a 50 metros de altura por una falla mecánica. Tras casi dos horas, fueron rescatados con cuerdas y una red de seguridad. No hubo heridos.

Silvia Sanchez

30/11/2025 7:05

Imagen captura RR.SS.
India

Una salida turística que prometía vistas increíbles terminó convirtiéndose en una aventura digna de película. Una pareja y sus dos hijos, que visitaban por primera vez la ciudad de Munnar, en Kerala (India), quedaron suspendidos a 50 metros de altura después de cenar en un popular “restaurante aéreo”, donde los comensales comen mientras una grúa los sostiene en el aire.

La experiencia, conocida como sky dinner, permite degustar platos gourmet desde la altura de un edificio de diez pisos, con los pies colgando en el vacío y el paisaje de la colina de fondo. Todo iba perfecto… hasta que llegó la hora de bajar.

Cuando el personal quiso descender la plataforma, la estructura no respondió debido a una falla hidráulica y a un sensor defectuoso. Resultado: la familia quedó varada durante casi dos horas, sin poder regresar a tierra firme.

A las 16 hs llegaron los equipos de bomberos de Munnar y Adimali, que treparon por cuerdas para chequear el estado de los turistas y calmarlos. Luego comenzó el rescate: se colocó una red gigante debajo de la plataforma por si algo salía mal y, uno por uno, los integrantes de la familia fueron bajando sujetos a cuerdas, asistidos por los rescatistas. Primero descendieron los niños, luego la madre y finalmente el padre y un trabajador del restaurante.

El operativo terminó sin heridos, aunque con una buena dosis de susto para los protagonistas y una multitud mirando desde abajo y grabando la escena, que rápidamente se viralizó en redes.

Las autoridades ya anunciaron que investigarán el incidente, que habría sido provocado por una falla en la grúa. También revisarán las condiciones de seguridad de este tipo de propuestas, muy elegidas por turistas.

Video:

 

 

