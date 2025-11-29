[VIDEO] Patadas en la cara, disparos y amenazas: la violenta reacción de un hombre a un conductor

Un violento episodio se registró en la intersección de avenida Héroes de La Concepción con avenida Arturo Prat, en el sector sur de Iquique, cuando un médico cirujano protagonizó un choque intencional, una agresión física y disparos al aire en plena vía pública.

Según videos difundidos en redes sociales, el hombre, a bordo de su camioneta, impactó por detrás a un vehículo que permanecía estacionado. Tras el choque, descendió de su automóvil, golpeó y pateó al conductor afectado y luego extrajo un arma con la que realizó varios disparos injustificados al aire, para finalmente retirarse del lugar sin prestar ayuda ni avisar a las autoridades.

Carabineros coordinó labores con el Ministerio Público y especialistas de OS9 y Labocar, quienes analizaron cámaras de seguridad municipales y particulares, logrando identificar al agresor. Horas después, el médico fue detenido en la clínica donde se encontraba trabajando. La institución policial confirmó además que el imputado, de iniciales E.S.S.V., chileno de 45 años, mantiene antecedentes previos por violencia intrafamiliar y lesiones.

La víctima, en tanto, resultó con un TEC cerrado debido a los golpes recibidos y permaneció hospitalizada hasta este lunes en el Hospital Regional de Iquique.

Prisión preventiva y formalización

El Juzgado de Garantía de Iquique formalizó al médico por los delitos de porte y uso de arma, disparos injustificados en la vía pública, lesiones graves, daños simples y por no detenerse ni auxiliar tras un accidente de tránsito. La Fiscalía presentó como evidencia los videos grabados por testigos, peritajes de OS9 y Labocar, y la pistola a fogueo de 9 mm incautada al detenido, la cual mantenía cinco cartuchos en su interior.

El fiscal jefe, Gonzalo Valenzuela, relató que el ataque se produjo “en el contexto de una discusión por motivos viales”, y que el imputado actuó de manera deliberada al chocar y agredir a la víctima.

Considerando el peligro para la seguridad de la sociedad, el tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó prisión preventiva. Además, ordenó mantener en reserva la identidad del imputado. El plazo de investigación fue fijado en 75 días.

