¿Por qué renunció Vidovic a la Secretaría de Vicepresidencia? Esto fue lo que publicó

El abogado Freddy Vidovic anunció este martes su renuncia al cargo de Secretario General de la Vicepresidencia, función que desempeñaba junto a Edmand Lara.

En un pronunciamiento público, Vidovic explicó que decidió apartarse para “priorizar la armonía institucional y evitar que diferencias legítimas de criterio puedan derivar en mayores tensiones”.

Las razones que expuso en su mensaje

En su publicación, el exfuncionario señaló que cuando existen “visiones distintas sobre la forma de abordar determinados desafíos”, lo más adecuado es actuar con “madurez institucional” y privilegiar la estabilidad por encima de diferencias circunstanciales.

Vidovic sostuvo que, durante el ejercicio de sus responsabilidades, mantuvo una “posición reflexiva y técnica” frente a ciertas determinaciones del Ejecutivo. Sin entrar en detalles específicos, dejó entrever que existían discrepancias internas sobre la conducción de algunos temas.

Asimismo, remarcó que toda diferencia debe encauzarse a través del diálogo, la legalidad y la construcción institucional.

Un historial marcado por la polémica

Vidovic fue abogado de Lara antes de asumir funciones públicas. En el actual Gobierno fue posesionado como Ministro de Justicia, pero permaneció pocos días en el cargo tras conocerse la existencia de una sentencia condenatoria en su contra.

Posteriormente, Lara lo incorporó a la Vicepresidencia como su Secretario General, convirtiéndolo en una de sus figuras más cercanas.

Agradecimiento y posible retorno

En su mensaje de despedida, Vidovic agradeció la confianza depositada en su persona y el respaldo de quienes acompañaron su gestión. Aseguró que se retira con la convicción de haber actuado conforme a la ley.

Además, dejó abierta la puerta a un eventual regreso a la función pública, señalando que cuando existan condiciones para desarrollar un trabajo coherente con sus principios y valores, acudirá nuevamente “al llamado de Bolivia”.

Segunda salida relevante

La renuncia de Vidovic se convierte en la segunda salida de peso en la Vicepresidencia. Anteriormente, Jaime Soliz, quien ejercía como Director General, dejó el cargo y posteriormente se convirtió en crítico de Lara.

Hasta el momento, no se ha informado quién asumirá la Secretaría General de la Vicepresidencia.

Mira la programación en Red Uno Play