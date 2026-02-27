ALP reanudará interpelación al ministro de Hidrocarburos el 3 de marzo

En esta jornada se instaló la interpelación al ministro de Hidrocarburos y Energía, Mauricio Medinaceli. La sesión se declaró en cuarto intermedio al promediar las 13:00 horas para su reinstalación a las 17:00, pero la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), a través de un comunicado, anunció que la reanudación de la interpelación se realizará el próximo martes 3 de marzo de 2026 a horas 09:00, en cumplimiento de las atribuciones constitucionales de fiscalización.

La interpelación a la autoridad se debe a la investigación de la presunta compra irregular de crudo por la empresa estatal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Según el comunicado oficial COM. PRES – ALP N.° 008/2025-2026, la decisión responde al saneamiento del proceso administrativo correspondiente a la Sexta Sesión de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de garantizar que cualquier determinación asumida por el pleno tenga plena validez jurídica y carácter ejecutorio.

La Presidencia del ente legislativo señaló que esta acción se sustenta en el artículo 158, numeral 18, de la Constitución Política del Estado, así como en disposiciones del Reglamento General de la Cámara de Diputados.

