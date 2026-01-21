Ley Antibloqueo: Gobierno se pronunciará cuando sea consensuado

El viceministro de Coordinación Legislativa Wilson Santamaría informó que en cuanto a los proyectos de ley de antibloqueo, en la Cámara de Senadores y Diputados definieron primero socializar con todos los sectores involucrados para posteriormente ser resuelto en la Asamblea.

Santamaría sugirió uniformar en un solo PL, ya que existen varias propuestas tanto en la cámara alta como en la baja, para definir qué es lo que exactamente se quiere penalizar; posterior a ello, recién el poder ejecutivo tomará una posición con respecto a ello.

“Hay un amplio debate en materia constitucional, pero por lo respetuoso que somos, preferimos que la Asamblea la debata y, cuando se consensue un solo proyecto, el gobierno tomará una posición oficial”, mencionó Santamaría.

Actualmente existen cuatro proyectos de ley que quieren sancionar los bloqueos en el país, uno de origen en la Cámara de Senadores y tres en la Cámara Baja de distintas bancadas, que, según procedimientos, deberán ser tratados primero en comisiones.

En Bolivia, en 2025, según la Defensoría del Pueblo, se registraron 841 hechos de conflictividad, donde muchos de ellos terminaron con cortes de vías y carreteras, ocasionando daños irreversibles a la economía del país.

