Política

Manfred resalta presencia de presidente Paz en cumbre internacional de Miami

Las repercusiones se dan luego de que el mandatario boliviano sostuviera una serie de reuniones bilaterales con líderes de distintos países durante su participación en la cumbre internacional, donde se abordaron temas de seguridad, comercio e inversión.

Cristina Cotari

09/03/2026 8:31

Manfred resalta presencia de presidente Paz en cumbre internacionalde Miami. Foto: GAMC
Cochabamba, Bolivia

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, valoró la participación del presidente Rodrigo Paz  en la cumbre internacional “Escudo de las Américas”, realizada en Miami, Estados Unidos,  y destacó la importancia de fortalecer las relaciones multilaterales para impulsar la economía del país.

“Me parece bien. Creo que hay que tener relación con todo el mundo; esas relaciones multilaterales nos van a permitir siempre un apoyo a nuestra querida Bolivia, que hoy más que nunca necesita reactivar su economía”, afirmó la autoridad municipal.

 

 

Desde el encuentro, Paz destacó los avances en la relación con Estados Unidos y señaló que el diálogo permitió retomar una relación estratégica enfocada en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y los movimientos financieros ilícitos, además de abrir nuevas oportunidades de comercio e inversión bilateral.

Durante la cumbre, el mandatario también resaltó el elogio que realizó el presidente estadounidense Donald Trump al pueblo boliviano.

“Me llenó de orgullo escuchar que eligió algo distinto: habló de ‘great people’. No habló de Rodrigo Paz, habló de la grandeza del pueblo boliviano”, expresó Paz en un comunicado, al destacar el reconocimiento internacional al país.

